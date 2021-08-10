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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 140 тисяч людей

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Вівторок 10 серпня 2021 09:02
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 140 тисяч людей Фото: в Україні за добу вакцинували 140 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували 140 008 людей. Одну дозу отримали 83 697 людей, повністю імунізовані - 56 311 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 879 мобільних бригад, 2 646 пунктів щеплення; 310 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу - 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 457 958 людей.

Загалом проведено 6 678 726 щеплень.

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