За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 140 тисяч людей
Фото: в Україні за добу вакцинували 140 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували 140 008 людей. Одну дозу отримали 83 697 людей, повністю імунізовані - 56 311 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Протягом доби працювали 879 мобільних бригад, 2 646 пунктів щеплення; 310 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу - 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 457 958 людей.
Загалом проведено 6 678 726 щеплень.