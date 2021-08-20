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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу ще 129 тисяч людей

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П'ятниця 20 серпня 2021 09:07
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу ще 129 тисяч людей Фото: в Україні вакциновані більше 129 тисяч людей за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 19 серпня, від коронавірусу вакцинували 129 027 людей. Одну дозу отримали 57 497 людей, повністю імунізовані - 71 530 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Учора по всій країні працювали 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів щеплення, 326 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 971 752 людини, з них отримали одну дозу - 4 971 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 980 278 людей.

Загалом проведено 7 952 028 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 19 серпня 1600 нових випадків коронавірусу.

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