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За добу в Україні зафіксували 2 614 нових COVID-випадків

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Субота 04 вересня 2021 08:19
За добу в Україні зафіксували 2 614 нових COVID-випадків Фото: в Україні зафіксували 2 614 нових випадків коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 3 вересня, в Україні зафіксували 2 614 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед них 196 дітей та 46 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізували 824 людини, померли 44 людини, одужали 1 447 людей.

За добу в Україні зробили близько 55 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

Вчора повідомлялося, що вперше з початку червня в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу.

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