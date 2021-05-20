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За добу вакцинували ще майже 18 тисяч українців. Найменше - в Сумській області

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Четвер 20 травня 2021 09:17
За добу вакцинували ще майже 18 тисяч українців. Найменше - в Сумській області Фото: в Україні за добу вакцинували майже 18 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби ще 17 943 людини в Україні щеплено проти COVID-19. Із них отримали першу дозу – 7 399 людей, завершили вакцинацію (отримали другу дозу) - 10 544 особи.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 964 747 людей. Із них завершили вакцинацію 48 070 осіб.

Кількість щеплень в регіонах за добу:

  • Вінницька область - 537;
  • Волинська область - 555;
  • Дніпропетровська область - 839;
  • Донецька область - 1322;
  • Житомирська область - 707;
  • Закарпатська область - 688;
  • Запорізька область - 636;
  • Івано-Франківська область - 703;
  • Київська область - 936;
  • Кіровоградська область - 610;
  • Луганська область - 368;
  • Львівська область - 542;
  • місто Київ - 1878;
  • Миколаївська область - 696;
  • Одеська область - 1080;
  • Полтавська область - 207;
  • Рівненська область - 485;
  • Сумська область - 146;
  • Тернопільська область - 650;
  • Харківська область - 903;
  • Херсонська область - 574;
  • Хмельницька область - 837;
  • Чернівецька область - 487;
  • Чернігівська область - 569;
  • Черкаська область - 988.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 травня, зафіксували 5165 нових випадків коронавірусу.

РБК-Україна писало, що вчора Віктор Ляшко, чию кандидатуру розглядають на пост глави МОЗ, пообіцяв за літо вакцинувати від COVID 5 млн українців.

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