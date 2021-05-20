За добу вакцинували ще майже 18 тисяч українців. Найменше - в Сумській області
Фото: в Україні за добу вакцинували майже 18 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом минулої доби ще 17 943 людини в Україні щеплено проти COVID-19. Із них отримали першу дозу – 7 399 людей, завершили вакцинацію (отримали другу дозу) - 10 544 особи.
Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 964 747 людей. Із них завершили вакцинацію 48 070 осіб.
Кількість щеплень в регіонах за добу:
- Вінницька область - 537;
- Волинська область - 555;
- Дніпропетровська область - 839;
- Донецька область - 1322;
- Житомирська область - 707;
- Закарпатська область - 688;
- Запорізька область - 636;
- Івано-Франківська область - 703;
- Київська область - 936;
- Кіровоградська область - 610;
- Луганська область - 368;
- Львівська область - 542;
- місто Київ - 1878;
- Миколаївська область - 696;
- Одеська область - 1080;
- Полтавська область - 207;
- Рівненська область - 485;
- Сумська область - 146;
- Тернопільська область - 650;
- Харківська область - 903;
- Херсонська область - 574;
- Хмельницька область - 837;
- Чернівецька область - 487;
- Чернігівська область - 569;
- Черкаська область - 988.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 травня, зафіксували 5165 нових випадків коронавірусу.
РБК-Україна писало, що вчора Віктор Ляшко, чию кандидатуру розглядають на пост глави МОЗ, пообіцяв за літо вакцинувати від COVID 5 млн українців.