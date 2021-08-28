Темпи щеплення від коронавірусу в Україні залишаються на рекордному рівні
Фото: українців масово щеплять від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
За минулу добу 27 серпня 2021 року 166 551 людину вакциновано проти COVID-19. Це трохи менше, ніж рекордна кількість щеплень у попередній день (173 435).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За останню добу одну дозу отримали 57 435 людей, повністю імунізовані - 109 116 людей.
Протягом доби працювали:
- - 1 023 мобільні бригади,
- - 2 934 пункти щеплення;
- - 340 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу - 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 802 596 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за 27 серпня виявили 2 082 нових випадки інфікування коронавірусом. Цей більше, ніж у попередній день, коли було зафіксовано 2032 випадки.