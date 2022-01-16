Темпи вакцинації знижуються: за добу COVID-щеплення отримали менш як 40 тисяч людей
В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали менше ніж 40 тисяч людей. При цьому більш як 7 000 з них - пройшли ревакцинацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Статистика за добу
За вчора, 15 січня 39 769 людей вакциновано проти коронавірусу.
Першу дозу вакцини отримали 13 043 людини, другу - 18 760, додаткову дозу отримали 214 людей, а бустерну - 7 752.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 985 043 людини.
З них отримали першу дозу - 14 985 041 людина, дві дози - 14 259 590 людей, додаткову - 9 512 людей, а бустерну - 94 948 людей.
Загалом в країні вже проведено 29 349 091 щеплення.
Нагадаємо, в Україні змінили схеми вакцинації від коронавірусу.
Зазначимо, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, в країні ризик смертності серед нещеплених від коронавірусу людей у 10 разів вищій ніж у тих, хто пройшов повний курс вакцинації.