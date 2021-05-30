Теорія про лабораторне походження COVID-19 не виключається, - експерт ВООЗ

Теорія про те, що спалах коронавірусу розпочався з витоку з китайської лабораторії в Ухані , не виключається. Розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо походження вірусу лише розпочалось.

Про це заявив голова Глобальної мережі зі сповіщення про спалахи захворювань та реагування на них, яка координується ВООЗ, доктор Дейл Фішер передає The Guardian .

В ефірі BBC Radio 4 він зазначив, що розслідування ВООЗ щодо походження вірусу лише розпочалось.

"Теорія витоку з лабораторії не заважає, треба провести ще більше досліджень", - сказав він.

Під час візиту експертів ВООЗ з метою розслідування джерел коронавірусу на початку цього року, який контролювався китайською владою, було зроблено висновок, що "надзвичайно малоймовірно", що пандемія почалася з лабораторного інциденту.

Фішер заявив, що ця теорія залишається "неперевіреною", попри звіт з даними американської розвідці, який стверджував, що троє співробітників лабораторії захворіли на коронавірус на початку грудня 2019 року.

Експерт закликав США поділитися цими даними.

"Ми вважаємо, що всім лабораторним працівникам були зроблені серологічні (тести - ред.), і всі ці тести на антитіла були негативними, і це було частиною причини, через яку ризик (лабораторного походження - ред.) був применшений", - пояснив Фішер результати поїздки експертів ВООЗ до Китаю.

Він вважає, що ВООЗ має повідомити про плани подальшого розслідування, оскільки люди насправді нічого не чули з часу проведення лютневої місії, і тому вони думають, що ВООЗ припинила шукати джерела походження, "що далеко не правда, це насправді лише почалося".

Він також припустив, що секретність Китаю щодо походження вірусу може бути зумовлена побоюванням компенсації.

"Будь-яка країна, яка виявила будь-який COVID-19 у своїх кордонах до початку спалаху, раптово замовкає. Ось чому я міг би стверджувати, що дипломатія - це шлях уперед із тим, щоб створювати культуру необвинувачення. Єдиний спосіб, яким ви дійсно можете дійти до суті цього, - це просто сказати: "Дивіться, штрафів немає, нам потрібно лише розібратися в цьому", - сказав Фішер.