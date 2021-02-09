ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Теорія про витік коронавірусу з китайської лабораторії "надзвичайно малоймовірна", - ВООЗ

Новость на русском → Світ, Вівторок 09 лютого 2021 13:07
Автор: РБК-Україна

Місія ВООЗ в китайському Ухані заявила, що теорія про виток коронавірусу з лабораторії є "надзвичайно малоймовірною"

Про це на брифінгу повідомив експерт ВООЗ Петер Бен Ембарек.

"Дослідження показують, що "лабораторна" гіпотеза вкрай малоймовірна, щоб пояснити потрапляння вірусу в людську популяцію", - сказав Бен Ембарек, уточнивши, що організація тому не буде пропонувати її подальше вивчення.

Нагадаємо, в ВООЗ заявили, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок в Ухані. До таких висновків комісія прийшла на основі наявної епідеміологічної інформації.

Раніше учасник місії ВООЗ Фабіан Лендертц заявив, що немає мети знайти вину Китаю в появі коронавірусу, оскільки він міг виникнути в іншій країні.

Експерти припускають, що СOVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста Ухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Ухань.

Відзначимо, китайська газета South China Morning Post ще на початку пандемії писала, що "нульовий пацієнт" з COVID-19 був зареєстрований в місті Ухань 17 листопада 2019 року. Всесвітня організація охорони здоров'я, своєю чергою, заявляла, що перший підтверджений випадок зараження коронавірусів датується 8 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19