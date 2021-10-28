У Тернополі з 2 листопада вводять додаткові обмеження через COVID

З вівторка, 2 листопада, у Тернополі почнуть діяти додаткові карантинні обмеження. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Тернопільської міської ради .

Так, з 2 листопада безкоштовний проїзд для пенсіонерів в громадському транспорті буде тільки з 10 до 16 і з 20 до 23 години в будні. У вихідні пенсіонери зможуть їздити безкоштовно цілий день.

Також буде обмежена робота закладів громадського харчування. Зокрема, ресторанам і кафе буде дозволено працювати до 23: 00. При цьому заповненість закладу не повинна перевищувати 50%, з розрахунком не більше 4 осіб за столиком на відстані 1,5 метра між столами.

Також ресторани і кафе зможуть продовжити працювати за умови вакцинації 100% співробітників.

Водночас в місті буде заборонено проведення масових заходів, святкувань, дискотек і робота нічних клубів.