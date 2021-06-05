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В Тернополі запрацював центр масової вакцинації населення: кого вакцинують і яким препаратом

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Субота 05 червня 2021 11:30
В Тернополі запрацював центр масової вакцинації населення: кого вакцинують і яким препаратом Фото: у Тернополі відкрився центр вакцинації (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Тернополі відкрився перший центр вакцинації від коронавіруса. Він працює з ранку 5 червня.

Про це РБК-Україна повідомили з місця подій.

Центр запрацював на базі комунального підприємства Тернопільської міськради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка".

Там вакцинують китайським препаратом CoronaVac.

Зранку там зібралося кілька десятків людей. Вони стоять в черзі з дотриманням дистанції, однак не всі в масках.

На початку на вакцинацію не пропускали людей без декларації з лікарем. Для них була окрема черга, в кінці загальної черги.

Водночас всі, хто прийшов, з деклараціями чи без, були записані в чергу "Дія"

"Черга з деклараціями закінчилася і почали запрошувати людей без декларації. Кожні 15 хвилин до центру заходить по одній людині без декларації", - повідомляють з місця події.

Фото: вакцинація в Тернополі (РБК-Україна)

Нагадаємо, у Полтавській області вранці відкрилися центри вакцинації від коронавірусу. Вони запрацювали відразу в п'яти містах.

РБК-Україна писало, що на цих вихідних центри вакцинації працюватимуть у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві та Рівному.

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