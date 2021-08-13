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В Тернопільській області 9-місячну дитину госпіталізували з "Дельта"-штамом коронавірусу

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П'ятниця 13 серпня 2021 11:01
В Тернопільській області 9-місячну дитину госпіталізували з "Дельта"-штамом коронавірусу Фото: в Тернопільській області на штам "Дельта" захворіла 9-місячна дитина (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини. Її госпіталізували разом із матір'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Тернополяни".

Окрім цього, в області на штам коронавірусу "Дельта" хворіють ще дві дитини. Вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

"У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в сім’ї з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів", - заявила начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що на території України вже зареєстрували 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

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