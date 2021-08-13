В Тернопільській області 9-місячну дитину госпіталізували з "Дельта"-штамом коронавірусу
У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини. Її госпіталізували разом із матір'ю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Тернополяни".
Окрім цього, в області на штам коронавірусу "Дельта" хворіють ще дві дитини. Вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.
"У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в сім’ї з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів", - заявила начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.
Раніше повідомлялося, що на території України вже зареєстрували 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".