У Токіо заявили, що система охорони здоров'я готова до Олімпійських ігор

Система охорони здоров'я Токіо готова до проведення Олімпійських ігор в Японії. Таку заяву зробила губернатор Токіо Юріко Койке.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За її словами, місто може забезпечити безпечні та надійні умови для проведення Олімпіади. У лікарнях достатньо місць для хворих коронавірусом, до того ж активно просувається вакцинація літніх людей.
"Дуже багато людей будуть вакциновані в найближчі 10 днів і під час Олімпійських ігор. Найбільшою зміною в результаті цього буде істотне зниження співвідношення смертей і важких випадків серед літніх людей", - сказала Койке.
Вона зазначила, що медицина Токіо готова для того, щоб Олімпійські ігри пройшли безпечно.
Нагадаємо, в Японії до кінця липня обіцяють вакцинувати всіх літніх людей. Такий поспіх пов'язаний з поширенням коронавірусу "Дельта" і проведенням Олімпійських ігор.
Раніше повідомлялося, що Олімпійські ігри в Японії пройде без глядачів. Таке рішення прийняли організатори Олімпіади.