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У Токіо заявили, що система охорони здоров'я готова до Олімпійських ігор

Автор: Наталья Скороход

Система охорони здоров'я Токіо готова до проведення Олімпійських ігор в Японії. Таку заяву зробила губернатор Токіо Юріко Койке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, місто може забезпечити безпечні та надійні умови для проведення Олімпіади. У лікарнях достатньо місць для хворих коронавірусом, до того ж активно просувається вакцинація літніх людей.

"Дуже багато людей будуть вакциновані в найближчі 10 днів і під час Олімпійських ігор. Найбільшою зміною в результаті цього буде істотне зниження співвідношення смертей і важких випадків серед літніх людей", - сказала Койке.

Вона зазначила, що медицина Токіо готова для того, щоб Олімпійські ігри пройшли безпечно.

Нагадаємо, в Японії до кінця липня обіцяють вакцинувати всіх літніх людей. Такий поспіх пов'язаний з поширенням коронавірусу "Дельта" і проведенням Олімпійських ігор.

Раніше повідомлялося, що Олімпійські ігри в Японії пройде без глядачів. Таке рішення прийняли організатори Олімпіади.

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Олімпіада