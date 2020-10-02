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Трамп захворів коронавірусом

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 02 жовтня 2020 08:02
Трамп захворів коронавірусом Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом. Також COVID-19 захворіла його дружина Меланія.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Позитивний тест на COVID-19 він отримав вночі.

"Меланія і я дали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом", - написав Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що коронавірусом заразилася радниця Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента США на дебати з Джо Байденом. У зв'язку з цим Трамп з дружиною пішли на карантин.

Відзначимо, до цього Трамп не виключив, що США можуть використовувати зарубіжну вакцину від коронавірусу, якщо вона буде готова. При цьому він готовий був першим її випробувати на собі.

Також повідомлялося, що Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу з'явиться найближчим від 4 до 8 тижнів.

Як повідомляло РБК-Україна, днями Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 1 млн летальних випадків від коронавірусу. Проте в організації вважають, що справжня кількість померлих від COVID-19 набагато вище.

Додамо, 30 вересня відбувся перший раунд дебатів Трампа і Байдена. Вибори президента США заплановано на 3 листопада.

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