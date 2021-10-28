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Транспорт, кафе, ТРЦ: куди не пустять у Києві з 1 листопада без COVID-документів

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 18:36
Транспорт, кафе, ТРЦ: куди не пустять у Києві з 1 листопада без COVID-документів Фото: Київ вводить локдаун з 1 листопада (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Карантин у Києві посилюють з 1 листопада. Крім стандартних обмежень "червоної" зони столична влада ввела і додаткові вимоги.

Детальніше про те, якими будуть правила карантину в Києві - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Посилена "червона" зона

Держкомісія з ТЕБ і НС перевела Київ в "червону" зону. Так, з півночі 1 листопада в столиці заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, фітнес-центрів, ринків, кінотеатрів, театрів. Обмежень можна уникнути за умови вакцинації песонала і відвідувачів - вимагається повний курс щеплень. Альтернативою вакцинації може бути негативний ПЛР-тест або тест на антиген (термін дії тестів - 72 години).

Крім стандартних обмежень, Київ ввів додаткові. Так, з понеділка без COVID-документів під забороною будуть:

  • кафе і ресторани,
  • готелі,
  • заклади соцзахисту,
  • спортзали та фітнес-центри,
  • Центри надання адмінпослуг,
  • управління праці та соцзахисту,
  • управління Пенсійного фонду,
  • масові заходи,
  • ТРЦ (вхід в торгові центри заборонений для всіх неповнолітніх без супроводу батьків).

Школи та садочки

У "червоній" зоні робота садочків і початкової школи не обмежується. Разом з тим, Київ вирішив посилити вимогу. Так, садочки з 1 листопада зможуть працювати лише за умови вакцинації 100% персоналу. А ось школи, в тому числі і молодші класи, переходять на дистанційку.

Транспорт

Не регулюється в "червоній" зоні і робота транспорту. Правила перевезень містом встановлює місцева влада.

Так, у Києві вирішили не зупиняти транспорт, як це було раніше під час локдауну. Але є умова - у пасажирів повинен бути COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Перевіряти документи при посадці не будуть, але в КМДА вже анонсували вибіркові перевірки, які проводитимуть правоохоронці. Порушників чекає штраф - від 17 до 34 тисяч гривень.

Куди пустять без документів

Без обмежень в "червоній" зоні можуть працювати продуктові магазини, аптеки, ветклініки, АЗС, банки і пошта.

Транспорт, кафе, ТРЦ: куди не пустять у Києві з 1 листопада без COVID-документів

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