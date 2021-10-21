Транспорт на карантині. Чи пустять в маршрутку без COVID-сертифіката

https://www.rbc.ua/ukr/news Карантин в Україні з 21 жовтня працює за новими правилами. Зокрема, влада посилила вимоги для пасажирських перевезень.

Детальніше про те, які правила карантину тепер діють - в матеріалі РБК-Україна.

З 21 жовтня всі водії і пасажири міжобласних поїздів, літаків, автобусів повинні мати COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію. Або ж негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Йдеться про всіх громадян, старше 18 років.

Зазначимо, на міський транспорт ці обмеження не поширююься. Так, для того, щоб скористатися маршруткою по місту або метро COVID-сертифікат або тест не потрібен.