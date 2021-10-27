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Майже третина дорослих українців щепилися хоча б однією дозою COVID-вакцини

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 13:16
Майже третина дорослих українців щепилися хоча б однією дозою COVID-вакцини Фото: міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу. Чим вдалося вакцинувати першою дозою 30% дорослого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за добу - 291 293. Завдяки цьому ми досягли цифри у 30% дорослого населення (відповідно до даних Держстату), які вакциновані хоча б однією дозою", - сказав Ляшко.

Зазначимо, за даними МОЗ, з 291 293 людей, які щепилися проти коронавірусу минулої доби, отримали першу дозу - 212 013, а повністю імунізовані - 79 280.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я вже готуються до запровадження третьої дози COVID-вакцини. РБК-Україна писало, хто зможе її отримати.

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