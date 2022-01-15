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Третій день поспіль. В Україні знову виявили понад 10 тисяч випадків COVID

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Київ, Субота 15 січня 2022 08:19
Третій день поспіль. В Україні знову виявили понад 10 тисяч випадків COVID Фото: коронавірус в Україні знову набирає обертів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тисяч випадків COVID-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за вчора зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 727, медпрацівників - 229). Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 1 682 особи;
  • летальних наслідків - 127;
  • одужали - 6 172 особи;
  • зроблено тестів - 76 984.

Також за минулу добу 90 817 осіб було вакциновано. Першу дозу отримали 30 498 осіб, другу - 43 127, додаткову - 659, бустерну - 16 533.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні повністю щеплено від COVID-19 майже 92% освітян.

А вчені назвали симптом коронавірусу, який фіксують лише у вакцинованих.

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