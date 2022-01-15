Третій день поспіль. В Україні знову виявили понад 10 тисяч випадків COVID
Фото: коронавірус в Україні знову набирає обертів (Віталій Носач/РБК-Україна)
За минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тисяч випадків COVID-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що за вчора зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей - 727, медпрацівників - 229). Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 1 682 особи;
- летальних наслідків - 127;
- одужали - 6 172 особи;
- зроблено тестів - 76 984.
Також за минулу добу 90 817 осіб було вакциновано. Першу дозу отримали 30 498 осіб, другу - 43 127, додаткову - 659, бустерну - 16 533.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні повністю щеплено від COVID-19 майже 92% освітян.
А вчені назвали симптом коронавірусу, який фіксують лише у вакцинованих.