ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Три області України демонструють високі показники COVID-госпіталізацій

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 06 серпня 2021 09:22
Три області України демонструють високі показники COVID-госпіталізацій Фото: три області України демонструють високі показники COVID-госпіталізацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 6 серпня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у Донецькій, Рівненській та Тернопільській області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Донецькій області тривалий час показник динаміки госпіталізацій перевищений. За останніми даними, він становить 84,1%, хоча раніше був 58,5-81,2%.

У Рівненській області динаміка госпіталізацій дещо нормалізувалася, але все ж перебуває не в межах норми. Якщо раніше даний показник складав 150%, то останній час перебуває у межах 70,6-88,2%.

Однак Тернопільська область має нестабільні показники щодо COVID-госпіталізацій. Якщо наразі вона складає 157,1%, то днем раніше становила 260%, а попередньо була 172,7%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1081 новий випадок коронавірусу, госпіталізували 516 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус