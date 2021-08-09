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Три області України мають високі показники COVID-госпіталізацій

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Україна, Понеділок 09 серпня 2021 15:01
Три області України мають високі показники COVID-госпіталізацій Фото: три області України мають високі показники COVID-госпіталізацій (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак в Одеській, Рівненській та Тернопільській області один з епідпоказників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Одеській області два дні поспіль показник динаміки госпіталізацій COVID-хворих демонструє високий рівень, за останніми даними він становить 54,4%, а днем раніше був 51,5%.

Крім цього, в Рівненській області даний показник складає 57,1%, нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій в даному регіоні долала позначку в 106%.

Також Тернопільська область демонструє високі показники госпіталізацій. Наразі вона становить 147,6%, а раніше була в межах 160,0%-176,5%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 400 осіб.

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