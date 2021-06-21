На Трійцю від коронавірусу вакцинували 4 390 українців

Протягом минулої доби, 21 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу 4 390 людей. Із них 3715 отримали першу дозу, ще 675 отримали другу дозу щеплення і завершили вакцинацію.

Відзначимо, що майже всі Центри масової вакцинації в Україні відмовилися від роботи на Трійцю 20 червня. Водночас, згідно даних МОЗ, вакцину CoronaVac, якою роблять щеплення в Центрах, отримали 2598 людей.

Ще 1152 українців вакцинували препаратом Pfizer, зареєстрованим в Україні під назвою Comirnaty.

Крім того, 640 щеплень зробили препаратом AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу – 1 726 040 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 360 452 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 086 492 щеплення.