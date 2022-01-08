Центри та пункти вакцинації від COVID в Україні відновили роботу

Сьогодні, 8 січня 2022 року, в Україні відновили роботу центри та пункти вакцинації від COVID. Напередодні їх закривали через Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

"7 січня центри і пункти вакцинації COVID-19 (були, - ред.) закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком", - йдеться в повідомленні.

Контакти та графік роботи пунктів вакцинації доступні за посиланням або за телефоном 0 800 60 20 19.