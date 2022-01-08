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Центри та пункти вакцинації від COVID в Україні відновили роботу

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Київ, Субота 08 січня 2022 10:42
Центри та пункти вакцинації від COVID в Україні відновили роботу Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 8 січня 2022 року, в Україні відновили роботу центри та пункти вакцинації від COVID. Напередодні їх закривали через Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

"7 січня центри і пункти вакцинації COVID-19 (були, - ред.) закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком", - йдеться в повідомленні.

Контакти та графік роботи пунктів вакцинації доступні за посиланням або за телефоном 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID для всіх старше 18 років. Передбачається, що ще одна доза має посилити ефективність вакцин і дати кращий захист від нового штаму "Омікрон".

Також стало відомо, як можна записатися на бустерне щеплення онлайн.

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