ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Центри вакцинації будуть розгорнуті у кожному райцентрі та великому місті, - Тимошенко

Новость на русском →
Київ, Понеділок 09 серпня 2021 11:34
Центри вакцинації будуть розгорнуті у кожному райцентрі та великому місті, - Тимошенко Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: РБК-Україна

Центральна влада працює над тим, щоб вакцинація від COVID-19 стала доступною для мешканців усіх населених пунктів України. Місцева влада вже отримала доручення стосовно відкриття нових центрів вакцинації.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook за підсумками інспекції центру масової вакцинації у Черкасах.

"Місцева влада має доручення розгорнути мінімум один великий центр масової вакцинації в області, а також центри вакцинації у кожному райцентрі та містах із населенням понад 100 тисяч мешканців", - заявив він.

За словами Тимошенка, Офіс президента знаходиться у постійному контакті з місцевою владою і головами обласних держадміністрацій стосовно усіх питань, що стосуються боротьби з коронавірусом.

Він також наголосив, що для мешканців малих населених пунктів організують безкоштовне підвезення до пунктів вакцинації людей. Крім цього, головам обласних адміністрацій поставлено завдання особисто перевірити, як організовано процес вакцинації у районах.

"Впевнений, що приїзд очільника області приверне увагу і допоможе переконати людей не зволікати з щепленням від COVID-19. У нас достатньо вакцин і кваліфікованих медичних працівників. Будь ласка, скористуйтесь цією можливістю, захистіть себе і близьких", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що цього року будуть введені в експлуатацію 200 реконструйованих приймальних відділень у лікарнях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус