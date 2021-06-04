Центри вакцинації на вихідних запрацюють в 5 областях: кого і чим будуть щепити

На цих вихідних Центри вакцинації від коронавірусу запрацюють ще в двох областях. Заголом щепити будуть в п'яти регіонах України.

Про те де, кого і якою вакциною будуть щепити - в матеріалі РБК-Україна.

Центри вакцинації працюватимуть в Києві, Одесі, Львові, Тернополі, а також в Полтаві та ще чотирьох містах Полтавської області. На щеплення запрошуватимуть людей, які записалися через "Дію" або у сімейного лікаря.

Київ

Вакцинацію проводитимуть 5 та 6 червня. Центр вакцинації буде відкрито з 10:00 до 17:30 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Для зручності організують два потоки:

перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час;

другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги".

Полтава та область

Щеплення робитимуть у п'ятьох тимчасових Центрах масової вакцинації китайським препаратом CoronaVac. Центрів вакцинації працюватимуть 5 та 6 червня з 9:00 до 18:00.

Де можна вакцинуватися:

Полтава – на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5);

– на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5); Кременчук – на базі Кременчуцького ліцею №11 "Гарант" (вул. Першотравнева, 53);

– на базі Кременчуцького ліцею №11 "Гарант" (вул. Першотравнева, 53); Лубни – на базі кінотеатру "Київська Русь" (проспект Володимирський, 16);

– на базі кінотеатру "Київська Русь" (проспект Володимирський, 16); Горішні Плавні – відокремлений адмінкорпус ПрАТ "Гірничо-збагачувальний комбінат" (вул. Будівельників, 16).

Одеса

Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Центри вакцинації населення працюватимуть в неділю, 6 червня, з 9:00 до 17:00:

торговому центрі "Мегадом" , вул. Толбухіна, 135;

, вул. Толбухіна, 135; торговому центрі "Fontan Sky" , пров. Семафорний, 4;

, пров. Семафорний, 4; ЗОШ №15 на вул. Кримська, 80-А.

Львів

На вихідні Центр вакцинації на Арені "Львів" продовжить свою роботу. Також будуть дві додаткові бригади, які вакцинуватимуть населення.

Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть жителям області, які зареєструвалися у додатку "Дія".

Вакцинація триватиме в суботу та неділю з 10:00 до 19:00.

Тернопіль

Центр вакцинації розташують на базі комунального підприємства Тернопільської міськради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка" на вулиці Злуки, 45.

Щепити будуть китайською CoronaVac на вихідних.