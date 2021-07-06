Не лише цифровий COVID-сертифікат: як вакцинованим українцям подорожувати світом

Вакциновані українці зможуть подорожувати світом не лише з цифровими COVID-сертифікатами. Щоб безперешкодно перетнути кордон іноземної держави достатньо мати при собі стандартизовану довідку про отримане щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю ТСН.ua головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Тимчасові рішення дозволяють громадянам України подорожувати, маючи якусь стандартизовану довідку", - заявив Кузін.

За його словами, громадяни можуть звертатися до сімейних лікарів, які можуть видати паперову форму довідки, що відповідатиме вимогам, визнаними іншими державами.

"Було прийнято рішення, що у нас є міжнародний сертифікат про вакцинацію. Це так звана жовтенька книжечка, яка затверджена постановою Кабміну. Разом із МЗС ми домовилися, що будь-яка країна світу визнаватиме такий сертифікат, якщо там будуть прописані певні речі", - додав головний санлікар.