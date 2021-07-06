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Не лише цифровий COVID-сертифікат: як вакцинованим українцям подорожувати світом

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Україна, Вівторок 06 липня 2021 10:49
Не лише цифровий COVID-сертифікат: як вакцинованим українцям подорожувати світом Фото: як вакцинованим українцям подорожувати світом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Вакциновані українці зможуть подорожувати світом не лише з цифровими COVID-сертифікатами. Щоб безперешкодно перетнути кордон іноземної держави достатньо мати при собі стандартизовану довідку про отримане щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю ТСН.ua головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Тимчасові рішення дозволяють громадянам України подорожувати, маючи якусь стандартизовану довідку", - заявив Кузін.

За його словами, громадяни можуть звертатися до сімейних лікарів, які можуть видати паперову форму довідки, що відповідатиме вимогам, визнаними іншими державами.

"Було прийнято рішення, що у нас є міжнародний сертифікат про вакцинацію. Це так звана жовтенька книжечка, яка затверджена постановою Кабміну. Разом із МЗС ми домовилися, що будь-яка країна світу визнаватиме такий сертифікат, якщо там будуть прописані певні речі", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, що, в ЄС з 1 липня діє цифровий COVID-сертифікат EU Digital Covid Certificate.

Зазначимо, що у додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

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