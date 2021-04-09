У Туреччині коронавірусний антирекорд. Можуть ввести повний локдаун під час Рамадану
У Туреччині запропонували ввести жорсткий карантин під час Рамадану. У країні виявили майже 55 тисяч нових випадків коронавірусу, що є максимум за весь час пандемії.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
Декан медичної школи Стамбульського університету Туфак Тюкек вважає, що найближчі дні будуть особливо складними, в країні почали хворіти сім'ями.
"Збільшення заражень триває. Локдауну вихідних днів буде недостатнім для ліквідації "пожежі", - заявив він.
За даними Міністерства охорони здоров’я Туреччини, 7 квітня по всій країні було зареєстровано 54 740 нових випадків коронавірусу.
Нагадаємо, влада султанату Оман посилила карантин на тлі загострення ситуації з коронавірусу. В країні вводиться комендантська година, заборона на торгівлю, пересування людей і проведення масових заходів.
Також уряд Туреччини прийняв рішення знову ввести комендантську годину на вихідні дні на території країни. Він буде діяти протягом місяця Рамадан.