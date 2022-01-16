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У Туреччині - ослаблення карантину: тести більше не потрібні невакцинованим

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Туреччина, Неділя 16 січня 2022 00:44
У Туреччині - ослаблення карантину: тести більше не потрібні невакцинованим Фото: у Туреччині скасували тести для невакцинованих (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

У Туреччині послабили вимоги для невакцинованих громадян і для тих, хто пройшов неповну вакцинацію від коронавірусу. Тепер їм не знадобитися здавати тести для користування транспортом і в інших місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberde Bugun.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини розіслало по всій країні нові вимоги. Згідно з ними, ПЛР інші види тестів на коронавірус тепер не знадобляться громадянам, які були невакциновані або отримали тільки одну дозу вакцини, якщо вони не хворіли останні 180 днів.

Нові правила діють на далекі поїздки на літаку, автобусі, поїзді або іншому громадському транспорті. Також без тестів на коронавірус можна відвідувати концерти, кіно і театри, брати участь у заходах.

Також ПЛР-тести тепер не обов'язкові для працівників освітніх установ (вчителі, водії автобусів, прибиральниці та ін.), працівників державних і приватних підприємств, персоналу шкіл або студентського містечка.

Нагадаємо, що Філіппіни відкривають кордони для вакцинованих туристів. Перед посадкою на рейс потрібно надати документ про вакцинацію.

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