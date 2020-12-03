Туреччина проведе вакцинацію від коронавірусу в чотири етапи

Туреччина планує вакцинувати населення від коронавірусу в чотири етапи. Перша партія китайської вакцини Sinovac Biotech повинна надійти в країну після 11 грудня.

Про це пише видання Anadolu.

На першому етапі будуть вакциновані медики, особи старше 65 років, люди з інвалідністю, а також особи, які проживають у притулках та інших місцях масового скупчення людей.

На другій стадії вакцинують працівників секторів, необхідних для життєдіяльності населення, осіб у віці 50 років і старших з хронічним захворюванням.

На третьому етапі щеплення отримають люди у віці до 50 років з хронічним захворюванням, молодь, працівники галузей, які не належать до перших двох груп.

На четвертому етапі - всі люди, що не входять до перших трьох груп.

Нагадаємо, Туреччина повинна закупити 50 мільйонів доз вакцини Sinovac Biotech від коронавірусу. Ця вакцина, як і чотири інші експериментальні китайські вакцини, перебувають на пізніх стадіях випробувань для визначення їх ефективності.

РБК-Україна писало, раніше влада Туреччини запевняла, що у них з'явиться власна вакцина від COVID-19.