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Тисяча гривень за вакцинацію. Як отримати гроші в цьому році (інструкція)

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Київ, Неділя 12 грудня 2021 11:57
Тисяча гривень за вакцинацію. Як отримати гроші в цьому році (інструкція) Фото: як отримати тисячу за вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З 19 грудня українцям почнуть виплачувати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Заявку на отримання коштів можна подати з 13 грудня.

Як отримати гроші в цьому році, в матеріалі РБК-Україна.

Як і коли видаватимуть гроші

Заохочувальну тисячу видаватимуть тим українцям, які отримали щеплення від коронавірусу двома дозами вакцини.

Для підтвердження вакцинації необхідно мати завчасно згенерований "зелений" сертифікат у додатку "Дія" або паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію, який видає сімейний лікар.

Виплачувати гроші будуть усім вакцинованим, навіть тиим, хто вакцинується після 19 грудня.

З 13 по 29 грудня необхідно через додаток подати заявку на отримання грошей у цьому році. Із 19 грудня необхідно буде виконати такі умови:

  • в розділі "Послуги" обрати додаткову опцію "еПідтримка";
  • підтвердити вік старше 18 років;
  • обрати із запропонованого переліку банк, на віртуальну карту якого надійдуть гроші;
  • підтвердити отримання віртуальної картки.

До послуги "еПідтримка", зокрема, доєдналися Monobank, "Альфа-банк", "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк".

Тисяча гривень за вакцинацію. Як отримати гроші в цьому році (інструкція)

На що можна витратити кошти

За цю 1000 грн можна придбати лише певний перелік товарів та скористатися визначеними в уряді послугами, зокрема:

  • купити квитки в кіно і театр;
  • купити абонементи у спортзал;
  • купити квитки на поїзд чи літак у межах країни;
  • купити книжки.
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