Тисяча за вакцинацію. На що можна буде витратити гроші
З 19 грудня українці зможуть отримати 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Розраховувати на виплату зможуть ті, хто отримав обидва щеплення від COVID-19.
Більше про те, як отримати цю допомогу - в матеріалі РБК-Україна.
Як отримати виплату
Подати заявку на отримання виплати за вакцинацію від коронавірусу можна через мобільний застосунок "Дія". Для тих, хто з якихось причин не має цього застосунку, зокрема для літніх людей, вже найближчим часом з'явиться альтернативний механізм.
Куди можна витратити кошти
Як зазначав президент Володимир Зеленський, витратити ці кошти можна буде на підтримку тих секторів економіки, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.
Отриману тисячу гривень можна буде витратити на:
- абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
- квиток в кінотеатр або театр;
- похід в музей;
- квиток на залізничне чи авіаперевезення,
- покупку книг.
Скільки планують витратити на допомогу
Очікується, що на виплати за вакцинацію з державного бюджету цього року виділять 8 млрд гривень.
Деталі програми
- З 13 грудня стартує запис на виплату і щоб отримати гроші цього року, заявку необхідно подати до 29 грудня.
- У програмі єПідтримка, в рамках якої відбуваються виплати, на даний момент беруть участь шість банків (Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк), але їх список буде розширюватися. На звичайну картку гроші не можна отримати.
- Щоб отримати гроші, потрібно оформити віртуальну картку в одному з банків-партнерів, а потім заповнити заявку в додатку "Дія" в розділі "Послуги".
- Для участі у програмі приймаються "зелені" сертифікати лише у додатку "Дія". Сертифікати з порталу "Дія" або паперові довідки не приймаються.
- Час обмежений - витратити гроші потрібно за 4 місяці або ж виплати повернуться державі.