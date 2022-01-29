ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тисяча за вакцинацію. Програму розширять у лютому: на що можна буде витрачати кошти

Новость на русском →
Україна, Субота 29 січня 2022 11:00
Тисяча за вакцинацію. Програму розширять у лютому: на що можна буде витрачати кошти Фото: програми єПідтримка розширять у лютому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У лютому очікується розширення програми "єПідтримка". Вже наступного місяця літні люди зможуть оплачувати комунальні послуги "ковідною" тисячею.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Однак поки не відомо, коли саме і людей якого віку стосуватиметься розширення програми. Якщо за аналогією з придбанням ліків, то, швидше за все, мова йде про українців старше 60-ти років, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Також найближчим часом програма з виплат "ковідної" тисячі буде поширюватися на громадян України віком 14-18 років. Вони зможуть використовувати кошти не тільки на покупку книг, походів в театри, кінотеатри і музеї, а також оплатити освітні курси та послуги.

Крім цього, українська влада зараз працює над тим, щоб дозволити вакцинованим людям з інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень на придбання ліків.

Відзначимо, що з 19 грудня минулого року в Україні офіційно запрацювала державна програма "єПідтримка", що передбачає виплату однієї тисячі гривень громадянам, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19.

Кошти може отримати кожен громадянин України, який досяг 18 років і має в додатку "Дія" зелений COVID-сертифікат вакцинації.

Нагадаємо, українці витратили понад 1,3 млрд гривень у рамках програми "єПідтримка".

Раніше в Мінцифрі розповіли, коли і як на "ковідну" тисячу можна буде купити ліки.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації Коронавірус Дія
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус