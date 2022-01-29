Тисяча за вакцинацію. Програму розширять у лютому: на що можна буде витрачати кошти

Однак поки не відомо, коли саме і людей якого віку стосуватиметься розширення програми. Якщо за аналогією з придбанням ліків, то, швидше за все, мова йде про українців старше 60-ти років, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Також найближчим часом програма з виплат "ковідної" тисячі буде поширюватися на громадян України віком 14-18 років. Вони зможуть використовувати кошти не тільки на покупку книг, походів в театри, кінотеатри і музеї, а також оплатити освітні курси та послуги.

Крім цього, українська влада зараз працює над тим, щоб дозволити вакцинованим людям з інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень на придбання ліків.

Відзначимо, що з 19 грудня минулого року в Україні офіційно запрацювала державна програма "єПідтримка" , що передбачає виплату однієї тисячі гривень громадянам, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19.