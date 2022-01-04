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Тисяча за вакцинацію: скільки грошей витратили українці та на що найбільше

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 19:27
Тисяча за вакцинацію: скільки грошей витратили українці та на що найбільше Фото: стало відомо, скільки грошей витратили українці з програми "єПідтримка" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні вже понад 6,2 млн громадян подали заявки на отримання тисячі за вакцинацію від коронавірусу за програмою "єПідтримка". Тим часом понад 700 млн гривень українці вже витратили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"За перші два тижні роботи програми "єПідтримка" понад 6,2 мільйона українців подали заявки в "Дії" на отримання 1000 грн. Більш як 700 млн грн з отриманих коштів українці вже витратили", - йдеться в повідомленні.

Найпопулярніші види витрат

За даними Мінекономіки, за видами витрат найпопулярнішими стали:

  • книжкові магазини - 250 млн грн;
  • кінотеатри - 210 млн грн;
  • залізничні та авіа пасажирські перевезення - 90 млн грн;
  • театри, концерти та розважальні послуги - 87 млн грн;
  • спорт - 59 млн грн.

Всього з початку дії програми "єПідтримка" громадянам вже виплачено майже 6 млрд гривень.

Нагадаємо, з січня 2022 року тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу українські пенсіонери зможуть витратити на ліки.

Додамо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) відповіли, чи потрібно декларувати "ковідну тисячу".

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