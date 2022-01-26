Вчені з Британії виявили новий симптом штаму "Омікрон"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Біль чи дзвін у вухах - симптом, на який часто скаржилися інфіковані британці. Вони ділилися своїми симптомами у спеціальному додатку.

Зазначають, що "Омікрон" можна сплутати зі звичайною застудою. У нього ті ж симптоми: нежить, біль голови, стомлюваність. Але була додана біль у вусі, як звичайний симптом для людей з позитивним результатом тесту.

"Якщо ви помітили втрату слуху, запаморочення або дзвін у вухах, не ігноруйте їх. Пройдіть офіційне тестування. У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження COVID", - сказав доктор Костянтин Станкович.