Вчені назвали ще один симптом зараження штамом "Омікрон"
Втрата апетиту може бути одним із симптомів зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Раніше вчені встановили, що більшість проявів нового варіанту інфекції нагадує звичайну застуду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Daily Express.
За даними дослідження фахівців медичної компанії ZOE і аналітиків Королівського коледжу Лондона, штам "Омікрон" викликає класичні симптоми коронавірусу, такі як температура, кашель і втрата нюху, тільки в 50% випадках. Серед найбільш поширених проявів інфекції вчені назвали нежить, головний біль, стомлюваність, чхання і біль в горлі.
За словами вчених, у нового варіанту інфекції присутній некласичний симптом-втрата апетиту.
Результати дослідження, зазначає видання, збігаються з невеликою групою даних від учасників, які повідомили, що їх позитивні результати ПЛР-тестів припускали або підтвердили штам "Омікрон".
Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що більшість симптомів штаму "Омікрон" збігаються з симптомами звичайної застуди і рекомендували при цих проявах зробити тест на коронавірус.
Відзначити, в Україні перший випадок зараження штамом "Омікрон" зафіксували 18 грудня. У МОЗ дали рекомендації, як не заразитися новим варіантом коронавірусу.