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Вчені назвали ще один симптом зараження штамом "Омікрон"

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Лондон, Субота 18 грудня 2021 19:51
Вчені назвали ще один симптом зараження штамом "Омікрон" Фото: вчені з'ясували ще один симптом штаму "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Втрата апетиту може бути одним із симптомів зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Раніше вчені встановили, що більшість проявів нового варіанту інфекції нагадує звичайну застуду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Daily Express.

За даними дослідження фахівців медичної компанії ZOE і аналітиків Королівського коледжу Лондона, штам "Омікрон" викликає класичні симптоми коронавірусу, такі як температура, кашель і втрата нюху, тільки в 50% випадках. Серед найбільш поширених проявів інфекції вчені назвали нежить, головний біль, стомлюваність, чхання і біль в горлі.

За словами вчених, у нового варіанту інфекції присутній некласичний симптом-втрата апетиту.

Результати дослідження, зазначає видання, збігаються з невеликою групою даних від учасників, які повідомили, що їх позитивні результати ПЛР-тестів припускали або підтвердили штам "Омікрон".

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що більшість симптомів штаму "Омікрон" збігаються з симптомами звичайної застуди і рекомендували при цих проявах зробити тест на коронавірус.

Відзначити, в Україні перший випадок зараження штамом "Омікрон" зафіксували 18 грудня. У МОЗ дали рекомендації, як не заразитися новим варіантом коронавірусу.

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