Вчені виявили симптом коронавірусу, який зустрічається тільки у вакцинованих

Вчені в Британії виявили ознаку коронавірусу, який проявляється тільки в тих, хто вже вакцинувався. Вони стверджують, що у щеплених людей інфекція проявляється частим чханням.

Видання нагадує, що вакцинація потрібна, щоб забезпечити зменшити тяжкість перебігу коронавірусу і знизити ймовірність передачі вірусу. Однак і після вакцинації можна заразитися.

Вчені відзначають, що люди, у яких підтвердили коронавірус після вакцинації, повідомляють про часте чханні.

"Якщо ви зробили щеплення і почали багато чхати без причин, потрібно залишатися вдома і здати тест на COVID-19, особливо якщо ви живете або працюєте з людьми, які схильні до високого ризику зараження", - йдеться в дослідженні.

Відзначається, що у нещеплених людей чхання швидше пов'язане із застудою або алергією.

"Хоча багато людей, які хворіють на COVID-19, можуть чхати, це не стовідсотковий симптом. Це досить часте явище, особливо в теплу пору року", - додали автори дослідження.