Вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня
Фото: в Україні прогнозують ріст числа нових ковід-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Середня кількість добових виявлень коронавірусу в Україні почне зростати у найближчі тижні. Наступного тижня будуть виявляти майже по 1300 випадків за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз розвитку епідемії, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.
Згідно з прогнозними обчисленнями, в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:
- 1008 - протягом тижня 11–17 серпня
- 1285 - протягом тижня 18–24 серпня
За даними вчених, зараз середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 839 осіб на день. За два тижні цей показник зріс на 44%.
Раніше директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард заявив, що колективного імунітету від коронавірусу досягти неможливо через появу нових штамів.