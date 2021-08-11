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Вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня

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Середа 11 серпня 2021 08:23
Вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня Фото: в Україні прогнозують ріст числа нових ковід-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Середня кількість добових виявлень коронавірусу в Україні почне зростати у найближчі тижні. Наступного тижня будуть виявляти майже по 1300 випадків за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз розвитку епідемії, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Згідно з прогнозними обчисленнями, в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:

  • 1008 - протягом тижня 11–17 серпня
  • 1285 - протягом тижня 18–24 серпня

За даними вчених, зараз середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 839 осіб на день. За два тижні цей показник зріс на 44%.

Раніше директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард заявив, що колективного імунітету від коронавірусу досягти неможливо через появу нових штамів.

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