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Вчені з США виявили антитіло, яке нейтралізує COVID-19

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США, Вівторок 11 січня 2022 11:40
Вчені з США виявили антитіло, яке нейтралізує COVID-19 Фото: вивчення коронавірусу (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Вчені Вашингтонського університету в Сіетлі і співробітники біотехнологічної компанії Humabs Biomed SA виявили антитіло, яке може використовуватися для ефективного лікування сімейства вірусів, яке включає коронавірус SARS-CoV-2 і його варіанти. В експериментах на сирійських хом'яках вдалося повністю придушити реплікацію вірусу в легенях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Medical Xpress.

"Антитіло нейтралізує SARS-CoV-2, варіанти SARS-CoV-2 та інші сарбековіруси в лабораторії, захищає від інфекції в дослідженнях на тваринах і, мабуть, здатне перешкоджати спробам вірусу уникнути його шляхом мутації", - пише видання.

Як стало відомо, антитіло S2K146 було виділено з В-клітин людини, яка одужала від COVID-19. Як і моноклональні антитіла, що використовуються при лікуванні, S2K146 націлений на вірусний спайковий білок.

У публікації наголошується, що в експериментах на сирійських хом'яках за допомогою S2K146 в певних концентраціях вдалося повністю придушити реплікацію вірусу в легенях.

Вчені встановили, що це антитіло націлене на область білка-шипа, яка майже ідентична області, що розпізнає рецептор ACE2, через який відбувається зараження. S2K146 імітує молекулярні контакти, утворені з рецептором ACE2, зв'язуючись саме там, де "шип" повинен прикріпитися до клітини.

В результаті будь-яка зміна вірусного сплеску, яка знижує здатність антитіла зв'язуватися з ним, також, мабуть, знижує здатність вірусу зв'язуватися з ACE2 і заражати клітини.

В ході експериментів вчені виявили тільки один варіант SARS-CoV-2, який міг врятуватися від досліджуваного антитіла, але його здатність зв'язуватися з ACE2 була дуже слабкою.

Нагадаємо, таблетки "Молнупіравір" від коронавірусу можуть захищати від штаму "Омікрон" та інших варіантів COVID-19. Так заявили в компанії виробника.

Відзначити, Україна має намір закупити таблетки від "Молнупіравір". Їх будуть давати пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання.

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