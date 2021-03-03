Вчені в ПАР виявили антитіла, які можуть захищати від різних варіантів COVID-19

Вчені з Південної Африки (ПАР) припускають, що антитіла, викликані впливом домінуючого в країні варіанту коронавірусу, можуть запобігти зараженню іншими варіантами COVID-19, які циркулюють у світі.

Результати лабораторних досліджень дають надію, що вакцини проти COVID-19, засновані на варіанті 501Y.V2 ("південноафриканський варіант"), можуть захистити від безлічі варіантів вірусу, які циркулюють у різних частинах світу.

Більш заразний варіант COVID-19 спричинив другу хвилю епідемії у Південній Африці, після чого новий штам поширився в інших країнах світу.

"Ми використовували плазму ... від людей, які були заражені в цій останній хвилі 501Y.V2, і ми використовували її проти вірусу першої хвилі, ... ми виявили, що вона може нейтралізувати (інші варіанти коронавірусу - ред.). Окей, може не так добре, як здатна нейтралізувати 501Y.V2, але це зовсім не погано", - сказав Алекс Сігал з Африканського науково-дослідного інституту на прес-конференції.

Сігал уточнив, що вакцини, розроблені з урахуванням варіанту 501Y.V2, "можуть перехресно захищати від інших варіантів. "Це дає деяке уявлення про те, як можна розв'язувати проблему інших варіантів (коронавірусу - ред.)", - додав він.

Пенні Мур, професор Національного інституту інфекційних хвороб, сказала, що, на відміну від антитіл, викликаних оригінальним варіантом, антитіла від 501Y.V2, ймовірно, мають ширший захист.

Салім Абдул Карім, головний урядовий радник з питань COVID-19, заявив, що основні виробники вакцин, включаючи Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson, вже роблять вакцини на основі варіанту 501Y.V2.

За його словами, є ймовірність того, що ключові мутації в 501Y.V2 насправді також присутні в багатьох інших варіантах.

Міністр охорони здоров’я країни Цвелі Мхізе заявив, що дослідження обнадіює і спостереження за геномікою може допомогти ефективно реагувати на пандемію.

Наразі в Південній Африці зафіксовано найбільше заражень та смертей від COVID-19 на африканському континенті - 1,5 мільйона випадків та понад 50 000 смертельних випадків на за весь час пандемії.