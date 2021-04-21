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Вчені заявили про істотне зниження ПЛР-тестувань на COVID за тиждень

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 09:46
Вчені заявили про істотне зниження ПЛР-тестувань на COVID за тиждень Фото :за тиждень в Україні істотно знизилася кількість ПЛР-тестів(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні на тлі зниження заражень коронавірусу істотно зменшилася кількість ПЛР-тестувань. При цьому відсоток виявлення заражень все одно знизився.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

У порівнянні з минулого тижня робили близько 40 тисяч тестів в середньому на добу, тоді як ще два тижні тому таких тестувань було близько 50 тисяч. При цьому вчені відзначили, що також спостерігається і зниження числа позитивних результатів - з 32,4% до 29,1%.

"Попри істотне зниження числа ПЛР-тестів, виконаних протягом останнього тижня, число позитивних результатів знизилося ще більше - на 21%, що забезпечило зниження позитивності за зразками з 32,4% до 29,1%. При незмінному протоколі виявлення хворих це, ймовірно, означає, що число нових випадків хвороби найближчими днями прискорить падіння", - зазначили в НАН.

Раніше РБК-Україна писало, що зниження смертності від COVID в Україні очікується найближчими днями.

Нагадаємо, за вчора в Україні виявили зростання нових випадків коронавірусу - підтвердили 12 162 зараження. Більше нових випадків у Києві, Харківській та Київській областях.

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