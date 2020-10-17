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Україна найближчим часом отримає японські ліки від коронавірусу

Новость на русском → Київ, Субота 17 жовтня 2020 07:19
Україна найближчим часом отримає японські ліки від коронавірусу Фото: препарат "Авіган" (nachedeu.com)
Автор: Надія Собенко

Експериментальний японський препарат фавіпіравір (Avigan), який може допомогти у лікуванні коронавірусу, найближчим часом надійде до України. Країні буде надано 12 200 таблеток.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол Японії в Україні Такаші Кураі.

"Ми дуже раді, що Кабмін нарешті прийняв офіційне рішення щодо отримання препаратів, які мають загальну назву фавіпіравір. Японська сторона була готова вже пів року тому, тож ми зможемо надіслати їх до України найближчим часом, як тільки буде відповідне доручення уряду України для посольства в Токіо та відбудеться обмін необхідними документами з МЗС Японії", - розповів Кураі.

Водночас Кураі наголосив, що фавіпіравір у Японії ще офіційно не визнано ліками проти COVID-19.

"Ми безкоштовно надаємо фавіпіравір країнам, які готові разом проводити це клінічне випробування й надавати нам його результати. Ми вирішили надати його на прохання України, але не змушуємо брати участь у клінічному випробуванні. Ми поважаємо рішення України, тому просто чекали на її остаточний висновок", - сказав він.

Нагадаємо, Японія відклала схвалення препарату для лікування коронавірусу.

Естонія першою отримала з Японії ліки від COVID-19 для тестування на людях.

Також РБК-Україна писало, що Японія передасть Україні партію препарату фавіпіравір.

Японія безкоштовно поставить ліки в 43 країни.

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