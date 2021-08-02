Україна буде вимушена впроваджувати обмеження для невакцинованих, - Радуцький

В Україні невдовзі доведеться ввести обмеження для невакцинованих від COVID-19 громадян. Вони можуть торкнутися працівників шкіл, підприємств громадського харчування та водіїв громадського транспорту.

"Україна згодом також буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів", - написав він.

Радуцький припустив, що такі обмеження логічно запровадити для водіїв громадського транспорту, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням.

"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію…Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники", - зазначив нардеп.

Він додав, що кожен тепер повинен обирати "дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу".