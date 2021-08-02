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Україна буде вимушена впроваджувати обмеження для невакцинованих, - Радуцький

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 10:33
Україна буде вимушена впроваджувати обмеження для невакцинованих, - Радуцький Фото: Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні невдовзі доведеться ввести обмеження для невакцинованих від COVID-19 громадян. Вони можуть торкнутися працівників шкіл, підприємств громадського харчування та водіїв громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького у Facebook.

"Україна згодом також буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів", - написав він.

Радуцький припустив, що такі обмеження логічно запровадити для водіїв громадського транспорту, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням.

"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію…Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники", - зазначив нардеп.

Він додав, що кожен тепер повинен обирати "дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу".

Нагадаємо, додаткові обмеження всередині України Кабмін поки не планує вводити, однак умови будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації.

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