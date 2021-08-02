Україна буде вимушена впроваджувати обмеження для невакцинованих, - Радуцький
В Україні невдовзі доведеться ввести обмеження для невакцинованих від COVID-19 громадян. Вони можуть торкнутися працівників шкіл, підприємств громадського харчування та водіїв громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького у Facebook.
"Україна згодом також буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів", - написав він.
Радуцький припустив, що такі обмеження логічно запровадити для водіїв громадського транспорту, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням.
"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію…Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники", - зазначив нардеп.
Він додав, що кожен тепер повинен обирати "дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу".
Нагадаємо, додаткові обмеження всередині України Кабмін поки не планує вводити, однак умови будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації.