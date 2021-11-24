Україна в чотири рази скорочує термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів
Кабінет міністрів України в чотири рази скорочує термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів. Тепер він діятиме протягом 30 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.
"Також змінено термін дії "жовтого" COVID-сертифіката, який підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Примітно, що в Україні інтервал між введенням першої та другої дози вакцини AstraZeneca становить від 4 до 12 тижнів. На засіданні уряду Ляшко окремо не роз'яснював, чи означає це, що тим, хто вакцинується AstraZeneca, "жовтий" сертифікат буде недоступний через 30 днів.
Нагадаємо, сьогодні також вносяться зміни до правил адаптивного карантину в Україні, згідно з якими у "жовтих" зонах бізнес зможе працювати, якщо всі співробітники отримають по дві дози вакцини від COVID.
Докладніше у матеріалі "Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні".