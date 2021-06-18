Україна домовляється з Хорватією про визнання свідоцтва COVID-вакцинації

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Анталії зустрівся з міністром закордонних Хорватії Горданом Грличем-Радманом. Сторони обговорили питання визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 .

Про це повідомила прес-служба МЗС .

"Кулеба порушив питання спрощення умов поїздок українців до Хорватії в період туристичного сезону. Він також запропонував укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19", - розповіли в міністерстві.

Також міністри закордонних справ обговорили підготовку візиту хорватського прем'єра до України задля "активізації політичного діалогу і збільшення обсягів торгівлі та інвестицій".