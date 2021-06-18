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Україна домовляється з Хорватією про визнання свідоцтва COVID-вакцинації

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Анталія, П'ятниця 18 червня 2021 17:56
Україна домовляється з Хорватією про визнання свідоцтва COVID-вакцинації Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Анталії зустрівся з міністром закордонних Хорватії Горданом Грличем-Радманом. Сторони обговорили питання визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомила прес-служба МЗС.

"Кулеба порушив питання спрощення умов поїздок українців до Хорватії в період туристичного сезону. Він також запропонував укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19", - розповіли в міністерстві.

Також міністри закордонних справ обговорили підготовку візиту хорватського прем'єра до України задля "активізації політичного діалогу і збільшення обсягів торгівлі та інвестицій".

Нагадаємо, українське свідоцтво вакцинації від коронавірусу вже визнала Угорщина.

Скористатися свідоцтвом про вакцинацію українці можуть і для подорожі до Молдови.

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