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Україна має підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин, - Зеленський

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 13:36
Україна має підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків. Міністерство охорони здоров’я шукає шляхи для вирішення цього завдання.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

З цією метою цього року в державному бюджеті заклали 100 мільйонів гривень.

"Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. Україні потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього", - заявив глава держави.

Як писало РБК-Україна, Зеленський вважає, що у найсильнішої країни в світі не обов'язково має бути зброя. Однак така країна повинна бути забезпечена вакциною від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україні слід якнайшвидше розробляти і виробляти власну вакцину проти коронавірусу. Тоді перші результати будуть вже через три роки.

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