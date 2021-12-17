Україна готова до COVID-вакцинації бустерними дозами, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже готова до бустерної вакцинації проти коронавірусу. Також країна домовилася про поставки COVID-препаратів для щеплень на наступні декілька років.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телепрограму "Право на владу" на каналі "1+1".
Глава відомства запевнив, що застосування бустерної дози вакцини не вплине на звичайні темпи вакцинації.
"Ми хочемо захистити всіх людей - хоча б 70%. Сьогодні у нас вакцинованих дорослих - 40%. Наша мета - 70%", - наголосив він.
Міністр зазначив, що бустерна вакцинація в Україні може з'явитися вже у січні-лютому 2022 року. Однак у країні можуть також почати робити третю дозу вакцини раніше. Але є одна умова: мінімум 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% - двома дозами.
Також за словами Ляшка, Україна домовилася про масштабні поставки вакцини від коронавірусу на наступні 2 роки.
"Ми законтрактували вакцину Pfizer на наступний рік 25 мільйонів доз, на 2023 рік - ще 25 мільйонів доз", - повідомив міністр.
Кому рекомендовано робити третє щеплення:
- людям із ВІЛ-інфекцією;
- з онкологією;
- після трансплантації органів;
- людям, які проходять імунодепресивну терапію;
- які проходять імуномодулюючу терапію;
- з імунодефіцитним станом.
Нагадаємо, у трьох "червоних" областях України повністю стабілізувалися показники поширення коронавірусу. Йдеться про Київську, Сумську та Житомирську області.