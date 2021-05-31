Україна, Грузія та Молдова просять ЄС розробити для них механізм надання вакцин

Уряди України, Молдови та Грузії підписали спільне звернення на адресу Президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням розробити механізм надання вакцин проти коронавірус у для країн "Східного партнерства". Як приклад пропонується взяти принцип, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан.

Зазначається, що звернення було підписано в рамках нещодавно започаткованого тристороннього формату посиленої співпраці з європейської інтеграції між Україною, Грузією та Молдовою.

У своєму листі до очільниці ЄК Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі та в.о. Прем’єр-міністра, Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой звернулися до Європейської Комісії з проханням розробити Механізм передачі вакцини ЄС для країн ініціативи "Східного партнерства" за тим самим принципом, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан.

Політики впевнені, що такий підхід у поєднанні з іншими зусиллями країн-партнерів може допомогти уникнути проблем нестачі вакцини та забезпечити її необхідну кількість у розумні терміни.

"Країни Асоційованого Тріо переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу у темпах вакцинації в державах-членах і країнах партнерах ЄС, що своєю чергою сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи", - йдеться в повідомленні.