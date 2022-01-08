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Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин від COVID

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Київ, Субота 08 січня 2022 12:26
Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин від COVID Фото: Україна утилізує майже 600 000 вакцини від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський

Україна загалом передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин від COVID. Ці дози з різних причин не придатні для використання.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Повідомляється, що в 2021 році Україна безоплатно отримала понад 3,6 млн доз вакцин проти COVID в якості гуманітарної допомоги з інших країн, а також понад 7,4 млн доз в рамках глобального механізму COVAX.

"Станом на 05.01.2022 р. 561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", - йдеться у відповіді на запит.

Крім того, в червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer, яка була закуплена за кошти державного бюджету. За результатами службового розслідування ця партія була визнана непридатною для використання.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer через порушення холодового ланцюга.

А станом на листопад 2021 року утилізації підлягало 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

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