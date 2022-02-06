Україна отримала першу партію "Молнупіравіра". Це таблетки від COVID

Сьогодні, 6 лютого 2022 року, до України прибула велика партія таблеток від COVID-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

За його словами, ліки мають допомогти в боротьбі з COVID-19 і зберегти життя пацієнтам з груп ризику.

"Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки і відправить в регіони. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату", - зазначив Ляшко.

Він додав, що "Молнупіравір" - це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.