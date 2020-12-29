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Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках COVAX, - Кабмін

Новость на русском → Київ, Вівторок 29 грудня 2020 13:01
Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках COVAX, - Кабмін Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Раніше повідомлялося, що буде 8 млн доз COVID-вакцини.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Дом" міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив, що МОЗ затвердив план вакцинальної кампанії і потрібно, в першу чергу, вакцинувати пріоритетні групи.

"Вже не 8, а 16 млн доз вакцини... 8 млн - це кількість доз, які необхідно два рази вколоти для 4 млн громадян. Відповідно 16 млн - це буде для 8 млн громадян. Це те, що в рамках COVAX Україна отримає", - сказав Немчінов.

За його словами, Україна також буде планово закуповувати сертифіковану вакцину, і громадяни, які не перебувають у пріоритетних списках для вакцинації, зможуть вакцинуватися.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що Україна сподівається отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX.

Зазначимо, Кабінет міністрів очікує перший мільйон вакцин від коронавірусу COVAX у березні.

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