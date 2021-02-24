Україна візьме участь у випробуваннях нової вакцини у формі спрею, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про готовність України до випробувань індійського спрея від коронавірусу. Україна візьме участь у клінічних випробуваннях.
Про це він заявив на брифінгу.
"Дійшли до згоди на участь України в клінічних випробуваннях розробки нової вакцини у формі назального спрею чи крапель", - розповів він.
За його словами, це новий продукт, індійська компанія вже починає перший етап випробувань.
"Вони будуть швидко рухатись. Другу та третю стадію ми можемо провести в Україні" - розповів він.
В вересні-жовтні випробування планують завершити, зазначив міністр.
"Якщо ми будемо проводити частину клінічних випробувань в Україні, то це нам дасть пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення ефективності", - повідомив він.
Нагадаємо, до України вчора прибула перша партія вакцини проти COVID. Це 500 тисяч доз препарату Covishield Oxford-AstraZeneca.
Очікується, що вакцинація розпочнеться вже сьогодні. Вранці 11 автомобілів доставлять дози вакцини на обласні склади, після чого їх розвезуть по лікарнях для вакцинації медичних працівників.