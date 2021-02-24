Україна візьме участь у випробуваннях нової вакцини у формі спрею, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про готовність України до випробувань індійського спрея від коронавірусу. Україна візьме участь у клінічних випробуваннях.

Про це він заявив на брифінгу .

"Дійшли до згоди на участь України в клінічних випробуваннях розробки нової вакцини у формі назального спрею чи крапель", - розповів він.

За його словами, це новий продукт, індійська компанія вже починає перший етап випробувань.

"Вони будуть швидко рухатись. Другу та третю стадію ми можемо провести в Україні" - розповів він.

В вересні-жовтні випробування планують завершити, зазначив міністр.

"Якщо ми будемо проводити частину клінічних випробувань в Україні, то це нам дасть пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення ефективності", - повідомив він.