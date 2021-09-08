ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна і Таїланд домовляються про взаємне визнання COVID-сертифікатів

Новость на русском →
Київ, Середа 08 вересня 2021 12:18
Україна і Таїланд домовляються про взаємне визнання COVID-сертифікатів Фото: Україна і Таїланд домовляються про взаємне визнання COVID-сертифікатів (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Україна обговорила з Таїландом питання щодо взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Про це йшла мова під час першого візиту в нашій країні новопризначеного посла Таїланду в Україні Четафана Максафана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

Від української делегації були присутні заступник керівника групи депутат Юрій Кісєль, член групи Микола Стефанчук, представники МЗС та, безпосередньо, Михайло Радуцький - голова депутатської групи ВР.

"Під час зустрічі обговорили питання взаємовідносин між країнами та досягли наступних домовленостей: взаємне визнання "сертифікатів вакцинації", - написав Радуцький.

За його словами, країни також обговорили посилення співпраці в оборонному комплексі, погодили питання закупівлі Таїландом української зброї та співпраці у напрямку авіабудування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Таїланд Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус